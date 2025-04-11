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Giriş Tarihi: 11.4.2025 20:00 Son Güncelleme: 11.4.2025 20:30

Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini sosyal medya üzerinden silahlı videolar yayınlayarak tehdit eden şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adliyede savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen bir şüpheli ve dört suça sürüklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, dün operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli B.A. ve suça sürüklenen çocuklar A.S.D., E.K. ve H.E.A., birden fazla kişi ile tehdit ve silahla tehdit suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.G. ise birden fazla kişi ile tehdit, silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Minguzzi’nin ailesini tehdit edenler tutuklandı
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