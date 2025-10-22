Minguzzi’nin katillerine 24 yıl hapis

İstanbul'da bitpazarında henüz 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesi Türkiye'yi sarsmıştı. Yargılanan katiller 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay 24 Ocak'ta Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, burada bir grupla tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Minguzzi ise alışveriş yapmak için bitpazarına gitti. Pazarda Minguzzi tartıştığı gruptan B.B. (15) tarafından beş yerinden bıçaklandı. Yanında bulunan diğer şüpheli U.B. (16) ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Katillerinin 18 yaşından küçük olması, 'suça sürüklenen çocuk' kavramını gündeme taşırken, canilerin yakınları dava süreci boyunca Minguzzi ailesine tehditler yağdırdı. Dün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu. Aileye destek için gelenler dışarıda 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık B.B ve U.B hakkında en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmetti.Tutuklu sanık B.B. 'Yaptığım herşey için çok pişmanım çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. Sanık U.B. de 'Çok pişmanım' dedi. Tutuklu sanık A.Ö. ise, 'Benim suçum yok ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım. Anne babamın yanına gitmek istiyorum" diye konuştu. M.A.D ise, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.Davayı hukuki açıdan değerlendiren Avukat Birkan Ayılkan, sanıkların çocuk olması nedeniyle mahkemenin Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca cezadan 1/3 oranında indirim yaptığını belirterek, "Ahmet çocuk olduğu için suç, 'çocuğa karşı kasten öldürme' kapsamında değerlendirildi ve bu suçun karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ancak faillerin yaşları nedeniyle ceza 36 yıldan 24 yıla indirildi. Yeni yasa teklifi yürürlüğe girmiş olsaydı, bu indirim uygulanamayacak ve ceza 27 yıl olacaktı" dedi.