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Giriş Tarihi: 14.6.2022 14:33 Son Güncelleme: 14.6.2022 14:33

Miniatürk Nerede? Miniatürk Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?

Miniatürk Nerede? Miniatürk Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?

Miniatürk, Türkiye ile Osmanlı tarihine ait 134 eserin minyatürler halinin sergilendiği bir açık hava müzesidir. Ayasofya’dan Selimiye Camii’ne, Rumeli Hisarı’ndan Beylerbeyi Sarayı’na kadar yüzün üstünde eseri görme imkanının sunulduğu Miniatürk’te kısa zamanda ülkemizin değerli ve önemli yapılarının pek çoğunu görebiliriz. Peki, Miniatürk nerede? Miniatürk hangi semtte yer alıyor? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Miniatürk, Zamanı kısıtlı lakin topraklarımızdaki tarihi yapıların çoğunu görmek isteyenler için tam bir cazibe merkezi. Okul gezilerinin, tur gezilerinin ve bireysel gezilerin gidilecek mekanlar listesinde ilk sıralarda yer alan Miniatürk'e nasıl gidilir? Miniatürk'ü hangi ilçede? İşte detaylı bilgiler...

Miniatürk Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Adından da görüldüğü üzere Miniatürk, bazı Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi şehirlerin ve ülkelerin önemli tarihi eserlerinin ve yapıtlarının minyatür maketlerinin sergilendiği bir açık hava müzesidir. Selimiye Camii'den Ayasofya'ya, Boğaziçi Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na, Sümela Manastırı'ndan Safranbolu Evleri'ne dek ülkemize ait pek çok tarihi ve turistik mekanların 1/25 oranında küçültülmüş minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk Açık Hava Müzesi sıklıkla ziyaret edilen cazibe merkezlerinden birisidir. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Miniatürk'te ister özel araçla isterse toplu taşıma vasıtaları ile gitmek mümkün.

Toplu taşıma ile Anadolu Yakası'ndan gelecek olanlar Eminönü'nden 47, 47E, 47N, 47Ç, Halıcıoğlu-8 otobüs durağından 41ST numaralı otobüs seferlerini kullanarak Miniatürk'e gidebilir.

Avrupa Yakası'ndan gelecek olanlar ise Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Bahçelievler taraflarından metrobüse binip Halıcıoğlu durağında inerek Halıcıoğlu-8 durağından 41ST numaralı otobüs hattını kullanarak Miniatürk'e ulaşabilir. Taksim'den 36T numaralı otobüse binerek Miniatürk durağında inerek Miniatürk'e gidebilir.

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Miniatürk Nerede? Miniatürk Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?
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