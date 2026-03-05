Minibüs direğe çarptı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Of ilçesindeki Of-Çaykara yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rize'den Trabzon istikametine panelvan minibüs ile seyir halinde olan 19 yaşındaki genç sürücü Enes Kınalı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan trafik yön levhasının direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkışırken, araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Kınalı'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kınalı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren sürücünün ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazanın ardından güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.