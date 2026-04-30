Minibüs evin çatısına uçtu

İstanbul
'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde okul servisi, yokuş aşağı ters yönden indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Savrulan araç, ardından bir evin çatısına düştü. Araçta sıkışan şoför Mustafa Fedaioğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı belirtildi. Evli ve 7 çocuk babası olan Fedaioğulları'nın öğrencileri indirdiği ve olayın son öğrenci de araçtan indikten sonra meydana geldiği öğrenildi.