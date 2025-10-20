Minibüs kazasında yaralanan Yusuf öldü

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişi yakınında meydana geldi. Şehir merkezine giden Yusuf Şeker (15) yönetimindeki minibüs, aydınlatma direğine ve ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Kazada, minibüste bulunan F.K., M.K., Y.Ş., ve Ö.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan minibüs sürücüsü Yusuf Şeker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralananların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.