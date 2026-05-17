Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde, dağlık alanlarda yabani pancar toplamak üzere sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşları taşıyan minibüs, Onbaşılar Meşkan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 55 yaşındaki Necati Karaköse olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, jandarma, AFAD
ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.