Haberler Yaşam Haberleri Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 17.05.2026

Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı

Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
  • ABONE OL
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dağlık alanlarda yabani pancar toplamak üzere sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşları taşıyan minibüs, Onbaşılar Meşkan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 55 yaşındaki Necati Karaköse olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
#HAKKARİ #YÜKSEKOVA #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA