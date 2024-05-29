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Giriş Tarihi: 29.5.2024 13:52 Son Güncelleme: 29.5.2024 14:27

Minibüs sürücüsünün feci ölümü!

Konya’da damperi açık bir şekilde seyreden TIR, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle PTS direği, seyir halinde olan başka bir minibüsün üzerine devrildi. Kazada minibüs sürücüsü 47 yaşındaki Rıfkı Küçükkuşçu hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Minibüs sürücüsünün feci ölümü!

Kaza, Konya – Ereğli Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Ereğli ilçesi istikametine damperi açık bir şekilde seyir halinde olan TIR, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle PTS direği, seyir halinde olan Rıfkı Küçükkuşçu idaresindeki minibüsün üzerine devrildi, Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Küçükkuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücü ise gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

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Minibüs sürücüsünün feci ölümü!
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