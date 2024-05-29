Minibüs sürücüsünün feci ölümü!

Kaza, Konya – Ereğli Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Ereğli ilçesi istikametine damperi açık bir şekilde seyir halinde olan TIR, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle PTS direği, seyir halinde olan Rıfkı Küçükkuşçu idaresindeki minibüsün üzerine devrildi, Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Küçükkuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücü ise gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.