Minibüsten düşen müteahhit öldü

Giriş Tarihi: 2.03.2026

Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsten inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere düşen 71 yaşındaki Sebahattin Sungur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Develi ilçesinde terminale ulaşan minibüsten inen müteahhit Sebahattin Sungur, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Sungur'u ambulansla Develi Devlet hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Sebahattin Sungur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sungur'un cenazesi Mustafa Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

