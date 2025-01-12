Minicik bedeni acılara göğüs gerdi

Bahar (23) ve Mustafa Kılıç (27) çifti geçtiğimiz 11 Ağustos'ta üçüncü çocukları Alparslan'ı kucaklarına aldı. 33 haftalıkken dünyaya gelen Alparslan'ın kalbinde delik olduğu, kilo alamadığı belirlendi. Bunun yanı sıra soluk borusunun da dar olduğu tespit edilen Alparslan bebek, bu nedenle 3 kez operasyon geçirerek, darlık genişletildi. Alparslan bebek, kalbindeki rahatsızlık için ise 1 ay önce Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi'nde yapılan tetkiklerde kilosu düşük olan Alparslan bebeğe koruyucu operasyon yapma kararı alındı. Op. Dr. Murat Şimşek ile Op. Dr. Hüseyin Dursin tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla kalpten akciğere giden ana atardamara bir bant sistemi uygulanarak, akciğere fazla kan gitmesi engellendi.

5 AYLIK ÖMRE 4 AMELİYAT

Anne Bahar Kılıç duygularını SABAH'a anlattı. Anne Kılıç, "Çok şükür bu halimize. Bebeğimizin bu duruma bile gelebileceğine inanmıyorduk. Daha kötü bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü bize kalbindeki deliğin çok büyük olduğunu söylemişlerdi. Minicik bedeniyle boğazından 3 kez ameliyat geçirdi. Soluk borusunu genişlettiler. Birde kalp ameliyatımızı olduk. 5 aydır yoğun bakımdayız. Alparslan birçok acıya göğüs gerdi. Artık çocuğumla birlikte ilk kez evimize gideceğiz. Çok mutluyuz. Allah doktorlarımızdan razı olsun. İyi ki buraya gelmişiz" dedi.

Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Hüseyin Dursin, "Bebeğimizin kalbinde bir delik vardı ve kilo alamama şikayetiyle bize gönderildi. Şuan için çok küçük olduğundan tam düzeltme ameliyatı yapamadık. Koruyucu bir ameliyat yaptık. Kalpten akciğere giden ana atardamara bir bant taktık. Akciğere fazla kan gitmesini engelleyen bir bant yaptık. 4,5-5 kilonun üzerine çıktığında da kalbindeki deliği kapatıp tam düzeltme ameliyatını gerçekleştireceğiz. Bebeğimiz şuan için oldukça sağlıklı" diye konuştu.