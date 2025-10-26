Minik Aybarş kök hücreyle yaşama döndü

Aybars Aybar, yıllarca Akut lenfoblastik lösemi (kan kanseri) hastalığıyla mücadele etti. Denenen tüm tedavilere rağmen kök hücre nakli gerekli oldu. Yıllarca nakil için beklediklerini anlatan Anne Merve Aybar, "6 ay kemoterapi aldı. Yüksek risk taşıdığından TÜRKÖK'e kemik iliği başvurusu yapıldı. Donör tek umudumuzdu. Bulunmama ihtimali de vardı. Sadece 1 kişi uyumlu çıktı. Oğlum şu an çok iyi, bağışçıya teşekkür ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay'ın iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) 1 milyon 200 bin gönüllü bağışçıyla, dünyanın 7. büyük kemik iliği bankası konumuna ulaştı. Kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalara en uygun kök hücre bulunuyor. TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500'den fazla hastaya uygun kök hücre sağlandı. Ülkemizde hâlen 32 bin 500 vatandaş organ nakli bekliyor.