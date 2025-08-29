Minik Ayden’e umut doğdu: Balonlar Aydem için uçtu

Bilecikli Serkan ve Fatma Dürük çiftinin 4 yaşındaki kızları Aydem Emine, henüz 2 yaşındayken SMA Tip 2 hastalığına yakalanmıştı. Hastalığın ilerlemesi üzerine ailesi, 2023 yılında Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatmıştı. Aydem'in tedavi olabilmesi için gerekli tedavi masraflarının karşılanabilmesi amacıyla Bilecik'ten başlayan seferberlik Ülke geneline yayıldı. Son olarak 200 kişinin 10'ar bin TL'lik katkısıyla gerekli miktara ulaşıldı ve kampanya başarıyla tamamlandı.

BALONLAR AYDEM İÇİN HAVALANDI

Küçük Aydem için Bilecik Cumhuriyet Meydanında kutlama etkinliği düzenlendi. Binlerce vatandaş, ellerinde balonlarla meydana geldi. Aydem'in en sevdiği renk olan Mor balonlar gökyüzüne bırakıldı. Aydem önümüzdeki günlerde tedavi süreci için Dubai'ye doğru yola çıkacak. Orada üç ay sürecek tedavinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Aydem, Ankara'da altı aylık ikinci aşama süreciyle tedavisine devam edecek.