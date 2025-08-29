Haberler Yaşam Haberleri Minik Ayden’e umut doğdu: Balonlar Aydem için uçtu
Giriş Tarihi: 29.8.2025 12:08 Son Güncelleme: 29.8.2025 15:01

Minik Ayden’e umut doğdu: Balonlar Aydem için uçtu

Bilecik’te SMA tip 2 hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Aydem bebeğin tedavisi için başlatılan Valilik onaylı yardım kampanyası 100’de 100’e ulaştı. Ülkenin dört bir yanındaki duyarı vatandaşların yardımları sayesinde 1 Milyon 800 Bin dolar toplandı. Aydem bebek önce Dubai’ye sonra da Ankara’ya giderek tedavi olacak.

Bilecikli Serkan ve Fatma Dürük çiftinin 4 yaşındaki kızları Aydem Emine, henüz 2 yaşındayken SMA Tip 2 hastalığına yakalanmıştı. Hastalığın ilerlemesi üzerine ailesi, 2023 yılında Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatmıştı. Aydem'in tedavi olabilmesi için gerekli tedavi masraflarının karşılanabilmesi amacıyla Bilecik'ten başlayan seferberlik Ülke geneline yayıldı. Son olarak 200 kişinin 10'ar bin TL'lik katkısıyla gerekli miktara ulaşıldı ve kampanya başarıyla tamamlandı.

BALONLAR AYDEM İÇİN HAVALANDI

Küçük Aydem için Bilecik Cumhuriyet Meydanında kutlama etkinliği düzenlendi. Binlerce vatandaş, ellerinde balonlarla meydana geldi. Aydem'in en sevdiği renk olan Mor balonlar gökyüzüne bırakıldı. Aydem önümüzdeki günlerde tedavi süreci için Dubai'ye doğru yola çıkacak. Orada üç ay sürecek tedavinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Aydem, Ankara'da altı aylık ikinci aşama süreciyle tedavisine devam edecek.

