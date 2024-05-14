Minik Beyzanur’un acı sonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 9 yaşındaki Beyzanur Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği yangının detayları ortaya çıktı. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Engin Korkmaz'a ait iki katlı evin birinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, evde bulunan Beyzanur Korkmaz (9), 6 yaşındaki Fadime Korkmaz (6) ve 8 aylık Erdal Efe Korkmaz'ı kurtardı. Yangında, ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz, Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dehşeti yaşayan kardeşlerden 6 yaşındaki Fadime Korkmaz, "Ablam alevleri fark edince bağırarak bizi uyandırdı. Ardından bizi dışarı çıkarmak için uğraştı. Bu sırada üzerine alevli tahta parçaları düştü" dedi.