Minik Çağan destek bekliyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Aleyna (26) ve Ahmet Miraç Taran (36) çiftinin 21 Mart'ta doğan oğulları Çağan Ata, 18 günlükken SMA Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi aldı. Hastalık, motor sinir hücrelerinin 6'ncı aya kadar hızla kaybına yol açıyor ve ilaç verilmezse geri dönüş mümkün olmuyor. Doktorlar, ilacın Çağan Ata 6 aylık olmadan verilmesi halinde çocuğun normal yaşam süreceğini belirtti. Bu nedenle aile, tedavi için kritik sürede; ilacın verilmesi gereken son günlere girmiş durumda.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, tüm Milli Takım oyuncularının imzasını taşıyan formasını Çağan Ata'nın tedavisine destek için hediye etti. Bursaspor Basketbol Kulübü formayı 1 milyon TL'den açık artırmaya çıkardı. Gerekli 80 milyon TL'den 55 milyon TL toplandı.
Aile ilacın kritik sürede alınmasının çocuğun sağlığı açısından belirleyici olduğunu söyledi.

