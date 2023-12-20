Minik Çınar’a umut olalım

KAS erime (Dushenne Musküler Distrofi) hastalığı teşhisi konulan 5 yaşındaki Çınar Atar'ın tedavisi için valilikten onaylı yardım kampanyası başlatıldı. 3.4 milyon dolarlık tedavinin yüzde 40'ını topladıklarını belirten anne Atar; oğlunun tedavi olamaması halinde 3 yıl içinde tekerlekli sandalyeye mahkûm olacağını, 10 yıl içinde de hayattan kopacağını söyledi. Atar, "Bu hastalığın tedavisi yoktu. 2023 Temmuz ayında ABD'de FDA tarafından hastalığı durdurup kötüleşmesini engelleyen ilaca izin verildi. İlacın uygulama bedeli 3 milyon 400 bin dolar. Tedavisi için ücretin toparlanıp, şubat ayına adar ABD'ye gitmesi gerekiyor" dedi.