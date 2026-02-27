Minik ellerin büyük yüreği

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ramazan ayının manevi atmosferi, öğrenciler arasında yardımlaşma ve iş birliği duygularını daha da pekiştirdi. İbrahim Uyar İlkokulu minik öğrencileri tarafından başlatılan 'Ramazan Kolisi Yardım Kampanyası' çerçevesinde, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için gıda kolileri hazırlandı. Öğrenciler hem organizasyon sürecinde aktif rol alırken, hem de topladıkları yardımları titizlikle paketledi. Hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi bir okula ulaştırılarak ailelere destek sağlandı. Kampanya sürecinde öğrenciler, yardımlaşmanın yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını; empati kurmanın, birlik olmanın ve sorumluluk almanın da en az onun kadar önemli olduğunu deneyimledi.