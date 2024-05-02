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Giriş Tarihi: 2.5.2024

Minik Erva’nın ölümünde yürek yakan dram

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Minik Erva’nın ölümünde yürek yakan dram
Kayseri'de okul çıkışı yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'ın, o gün ilk kez okuldan ebeveynleri olmadan döndüğü ortaya çıktı. Her gün babasının okula götürüp getirdiği Minik Erva'ya babasının o gün tramvayla gelmesini söylediği iddia edildi. 6. sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'a, yolun orta bölümünde bulunan tramvay durağına geçmek isterken otomobil çarptı. Ağır yaralanan Erva Yıldırım kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Minik Erva'nın cenazesi Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Minik Erva'yı hayattan koparan otomobil sürücüsü ise yakalanarak gözaltına alındı.
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Minik Erva’nın ölümünde yürek yakan dram
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