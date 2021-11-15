Minik İremsu 11 yaşında kalbine yenildi

Kayseri'de yaşayan Taner Sakarya'nın 11 yaşındaki kızı İremsu Sakarya, gece saatlerinde fenalaştı. Baba Sakarya, kızını hemen hastaneye kaldırdı. Kendinden geçen İremsu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Doktorların uzun süre kalp masajı yaptığı İremsu geri döndürülemedi. Hayatını kaybeden İremsu'nun acı haberini babası Taner Sakarya sosyal medya hesabından "Bugün benim ciğerim yandı. Evladımı kızımı İrem'imi kaybettim 11 yaşında Allah'ım aldı onu bizden. Ben biliyorum ki kızım cennete gitti" notuyla paylaştı.
İremsu Sakarya'nın cenazesi daha sonra Felahiye İlçesine götürüldü. Minik İremsu Felahiye Merkez Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.