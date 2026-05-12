Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:21

Minik Işıl’ın kahreden ölümü! Aracın altına kaçan topu almak isterken öldü

İzmir’de 6 yaşındaki Işıl K. okul servis otobüsünün altına kaçan topu almak isterken aracın hareket etmesiyle hayatını kaybetti. Minik Işıl’ın ölümü nedeniyle ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaza, saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. yönetimindeki okul servisi otobüsü, yolda top oynayan çocukları görerek durdu. Ardından hareket eden sürücü, yola devam ettiği sırada sol arka teker kısmına kaçan topu almak için aracın altına giren Işıl K.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis sürücü A.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

