Minik Kaan 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 8 Nisan Çarşamba günü Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kervan Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 32 FP 481 otomobil ile Kaan Gümüşsoy'in kullandığı bisiklet çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaan Gümüşsoy sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Hayati tehlikesi bulunan Kaan Gümüşsoy, 5 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ailesi tarafından teslim alınan cenaze gözyaşları içinde toprağa verildi.