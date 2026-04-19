Minik kalpler SOLOTÜRK’le attı

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler için 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gösteri uçuşu düzenlendi. Binlerce öğrenci, ülkemizin dünyadaki gururu Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ü izlemenin keyfini çıkardı. Kafileler halinde üsse gelen 2 binden fazla öğrenci ve velilere askeri personel tarafından uçak ve helikopterler tanıtıldı. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın kendileri için düzenlenen gösteri uçuşunu ilgiyle izleyen öğrenciler, bu anları cep telefonlarına kaydederek ölümsüzleştirdi. Program kapsamında öğrenciler, en alçak irtifada 2 helikopterle yapılan kurtarma harekâtını, CN-235 uçaklarının F-16 uçaklarını simüle ederek sağladığı yakın hava desteği ve paraşütle atlama faaliyetini de izleme fırsatı buldu. Havacılıkla ilgili merak ettikleri soruları askeri personele sorma imkânı bulan çocuklar, ülkemizin havacılık alanındaki gücünü de yakından görmüş oldu.

HAYALLERİ PİLOT OLMAK

Uçakları yakından gördükleri ve pilotlarla tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklardan bazıları da büyüyünce pilot olmak ve ülkemize en güzel şekilde hizmet etmek istediklerini ifade etti. Çocuklar, "Çok güzel vakit geçirdik. Uçakları gezip bilgiler aldık. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Uçakları hep yakından görmek istiyorduk. Bu hayalimizi gerçekleştirdik" dedi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş da geleceğimizin teminatı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.