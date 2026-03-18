Minik kalplerden büyük vefa

Nevşehir'de yürekleri ısıtan iyilik hikayesinde henüz ilkokul sıralarında olan minik öğrenciler, asırlık bir Osmanlı geleneğini yaşatarak büyüklerine taş çıkardı. İlkokul 3. Sınıf öğrencileri, mahalledeki bakkalın veresiye defterinde yer alan bazı borçları kendi imkânlarıyla kapattı. Adeta iyiliğin sessiz ama güçlü sesini duyuran öğrenciler, tarih kitaplarında okudukları bir geleneği yaşayarak öğrenirken; paylaşmanın, dayanışmanın ve iyilik yapmanın gerçek değerini de kalplerine kazıdı.

Abdülhamit Han İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Saadet Gönenç rehberliğinde örnek bir projeye imza attı. Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerinin borçlarının gizlice ödendiği "zimem defteri kapatma" geleneğini öğrenen öğrenciler, bu incelik dolu mirası sadece dinlemekle yetinmedi; harekete geçti. Mahalledeki bir bakkalın yolunu tutan minik yürekler, veresiye defterinde yer alan bazı borçları kendi imkânlarıyla kapatarak adeta iyiliğin sessiz ama güçlü sesini duyurdu. Ne isim sordular ne de karşılık beklediler... Tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi. Öğrenciler, tarih kitaplarında okudukları bir geleneği yaşayarak öğrenirken; paylaşmanın, dayanışmanın ve iyilik yapmanın gerçek değerini de kalplerine kazıdı.