Minik Leyla’nın ölümünde 4 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı genişleten başsavcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda ayrı bir dosya daha açtı. Yeni yürütülen soruşturma kapsamında, Aydemir'in amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

YAKIN AKRABA KISKACI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ilk soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ile Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. hakkında 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Yargılama sonucu 7 sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu. 7 sanık, bugün yeniden hâkim karşısına çıkacak.