Minik tenisçiler şenlikte buluştu

İzmir'in ilçelerinde dezavantajlı bölgelerdeki çocukları tenisle buluşturan eski milli tenisçi İpek Soylu (29), kurduğu vakıf aracılığıyla yürüttüğü projeler kapsamında Bahar Tenis Şenliği düzenledi. İzmir'de yaşayan Soylu, 6 yaşında Adana'da başladığı tenis yolculuğunda birçok başarı elde etti. 2014 ABD Açık'ta gençler çift kızlarda şampiyon olarak Türkiye'ye tenis tarihindeki ilk Grand Slam kupasını kazandıran Soylu, kariyerini sonlandırmasının ardından İzmir'e taşınarak 2024 yılında 'İpek Soylu Şermin Vakfı'nı kurdu. Gençleri spora yönlendirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürüten Soylu, dezavantajlı okullardan çocuklarla bir araya gelerek tenisi tanıtmaya başladı. Vakıf bünyesinde 1'inci Bahar Tenis Şenliği düzenlediklerini belirten Soylu, "2025 yılında başlattığımız okulda tenis projesiyle İzmir'de 7 okulumuzla çalıştık. Genellikle tenis sporuna imkanı olmaşan dezavantajlı bölgelerde çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokolümüz var. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle 1'inci Bahar Tenis Şenliği'ni yaptık. Şenlikte 6 okulumuzu bir araya getirdik. Yaklaşık 60 çocuk var. Her yıl en az 2 olacak şekilde yeni okula da ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.