Minik yüreklerden Gazze’ye büyük vefa

Konya'da "Siz de bir su kuyusu açarak, onlara hayat olun" sloganıyla yola çıkan Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, vefa örneği olarak gösterilecek bir projeye imza attı. Her gün ailelerinden aldıkları harçlıkları okuldaki kumbarada biriktiren öğrenciler, 2,5 yıldır savaşın gölgesinde yaşayan Gazze halkına umut oldu. Deniz Feneri Derneği aracılığıyla çadır kentlerde yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için su kuyuları açılarak, başta çocuklar olmak üzere temiz suya kolay ulaşımı sağlandı. Bölgede tankerlerle su dağıtımı gerçekleştirilirken, okul adına 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı ile gıda kolisi dağıtımı da yapıldı. Ayrıca dünyanın birçok yerinde yaşayan 15 yetim öğrenciye de hamilik yapılıyor.

GÖNÜLLERİ FETHETTİLER

Savaştan dolayı tahrip olan su şebekeleri nedeniyle Gazzeli çocukların temiz suya erişemediğini söyleyen yardımsever minikler, "Hayatta kalabilmek için kirli ve sağlıksız su tüketmek zorunda kalıyorlar. Bu kuyular sayesinde savaş mağduru kardeşlerimiz temiz içme suyuna kavuşabilecek. Siz de bir su kuyusu açarak, onlara hayat olun" diyerek herkesin destek olmasını istedi.