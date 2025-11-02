Minik yüreklere geleneksel dokunuş

İstanbul'un manevi merkezlerinden Yahya Efendi Camii, çocuk kütüphanesi ve atölye çalışmalarıyla hem geçmişin ilmi geleneğini yaşatıyor hem de yeni nesillere ilham veriyor.İstanbul Boğazı'nın 4 manevi koruyucusundan biri kabul edilen Beşiktaşlı Yahya Efendi tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen cami, külliyesiyle kentin hem tarihi hem de ruhani dokusunu yansıtıyor. Şehir merkezinin gürültüsünden uzak konumda bulunan külliye, geçmişin ilim ve kültür geleneğini yaşatıyor. Bünyesindeki çocuk kütüphanesi ve düzenlenen atölye çalışmalarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan camide, çocuklara yönelik Kuran-ı Kerim, siyer, hadis, hat, tezhip, musiki, satranç ve bilim atölyeleri yapılıyor. Haftanın 7 günü açık kütüphane ise hem bireysel ziyaretçilere hem de okul gruplarına hizmet veriyor.Yahya Efendi Camii Baş İmam Hatibi Bekir Çetintaş, caminin sadece bir ibadet mekânı değil, ilim ve sosyal hayatın da merkezi olduğunu söyledi. Camide okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklar için özel kütüphane bulunduğunu dile getiren Çetintaş, bu yönüyle caminin farklı bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için gençlik merkezi oluşturduklarını anlatan Çetintaş, "Camilerimizin geçmişte olduğu gibi, ecdadımızın yaptığı gibi hem dini hem de sosyal alanlar olması hedefiyle böyle bir hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.