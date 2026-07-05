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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Minik yüreklere üniversiteli dokunuşu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Minik yüreklere üniversiteli dokunuşu
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ÇUKUROVA Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 1.5 Adana Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında, hastanede tedavi gören çocuklara yönelik sorumluluk etkinliği düzenledi. Nöroloji Polikliniği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Minik Ellerden Büyük Teknolojiler" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 15 gönüllü üniversite öğrencisi, tedavi gören yaklaşık 35 çocuğu ziyaret etti. Etkinlik süresince çocuklara yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan teknoloji ve robotik kitler hediye edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Minik yüreklere üniversiteli dokunuşu
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