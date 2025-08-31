Miniklerin okuldaki yolculuğu ‘uyum’ ile başlayacak

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil bugün "uyum" eğitimleri için çalacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar, 1-5 Eylül'de yapılacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

FİDAN DİKİLECEK

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı. Doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılmasına ilişkin içerikler da eklendi. Uyum haftasında "aile-çocuköğretmen" in birlikte uygulayacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri tasarlandı.

BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN

Sağlık Bakanlığı da hazırladığı rehberde okula yeni başlayan çocukların herhangi bir uyum problemi yaşamaları durumunda sınıfındaki ve çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiğine dikkat çekti. Çocuğun benliğine zarar verebilecek olan "ağlarsan sana kötü çocuk derler", "seni okula almazlar" gibi ifadelerin kesinlikle kullanılmaması vurgulandı.