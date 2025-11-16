Minyatür müze mikroskopla gezilecek

Türkiye'nin ilk 'Mikro Minyatür Müzesi' Antalya'da açıldı. Müzede, mikroskop ya da büyüteçle görülebilen 150 eser yer alıyor.Açılışta konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye'de bir ilk olan 'Mikro Minyatür Müzesi'ni Antalya'ya kazandırmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Çıplak gözle göremeyecek kadar küçük boyutlarda üretilen mikro minyatür eserler sabır, beceri, ustalık ve olağanüstü bir dikkat gerekiyor. Dünyada bilinen yalnızca üç sanatçı tarafından icra edilen son derece nadir bir sanat dalı olarak öne çıkıyor. Müzemizde ismi yaşayacak olan değerli sanatçımız Necati Korkmaz da dünyada bilinen üç mikro minyatür sanatçısından biri. Bu alanda eser üretmek, diğer sanat dallarından farklı olarak yıllar süren bir emek, özel araçlar, malzemeler ve mikroskobik çalışma koşulları gerektiriyor" dedi.Antalya Valisi Hulisi Şahin "Mikroskoplarla incelenebilen eserler sanatseverlerin ilgi odağı haline gelecek. Kaleiçi, dünyanın gözbebeği çok özel ve güzel bir yer" dedi.