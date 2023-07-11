Minyonlar Karakterleri - Minyonların İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Minyonlar karakterleri, tatlı ve sempatik oluşlarıyla bilinir. Özellikle ekip halinde dolaşmaları onları daha da sevimli yapmaktadır. Dış görünüşleri bir yana bir de farklı gelen hikayeleri ve özellikleri vardır. Minyonlar ile birlikte alıştığımız animasyon karakterlerinin dışına çıkılmıştır. Böylece Minyonlar hangileri derken ortada pek de zorlanacağımız bir durum kalmaz. Minyonların isimleri de karakterlerine yakışan türdendir. Sevimli bir karakterse sanki adı da öyle gelmeye başlar.

Minyonlar Karakterleri

Minyonlar karakterlerinin öne çıktığı bir özellik var ise o da kesinlikle sarı renkli olmalarıdır. Üç parmağı olan bu karakterler aşırı sempatiklerdir. Hareketleri, ekip halinde gezmeleri onları daha da tatlı yapmaktadır. Minyonların normalde insanalar gibi iki gözü vardır. Fakat bir minyon tek gözlüdür. Onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellik de budur. Minyon karakterleri alışılmış animasyon karakterlerinden farklıdır. Hatta bu karakterler hakkında birçok teori de ortaya atılmıştır. Sevimli bir o kadar da ilginç bu karakterleri yakından tanımak için ayrı ayrı ele alınacaktır.

Minyonlar Karakterlerinin İsimleri

Minyon karakterlerine boşu boşuna minyon denmemiştir. Çünkü kendileri gerçekten küçük, kurgusal karakterlerdir. Minyon karakterleri genel anlamda tek tip olduğu için onları davranışlarından, karakter özelliklerinden ve isimlerinden ayırt edebiliriz. Buna bağlı olarak Minyon karakterlerinin isimleri konuya dahil edilmiştir. İsimler şu şekildedir:

Bob

Kevin

Stuart

Minyonlar Karakterlerinin Özellikleri

Minyon karakterlerini üç silahşorlar gibi tanıyabiliriz. Çünkü Minyon karakterlerinde ön planda olan üç karakter tipi vardır. Bu karakterlerin isimleri Bob, Kevin ve Stuart'tır. Aralarında dış görünüşü farklı olan sadece Stuart'tır. Stuart karakteri diğer karakterlerden farklı olarak gözü tek gözdür. Onu bu şekilde ayırt edebiliriz. Diğer Minyon karakterlerindeki farklılık ise nasıl Minyon özelliğine sahip olduklarıdır. Bunun için Minyon karakterlerinin özellikleri ele alınacaktır.

BOB

Bob, Kevin ve Stuart Minyon karakterleri arasında Bob'u bulmamız uzun sürmez. Eğlenceli bir Minyon karakter gördüyseniz muhtemelen o Bob'dur. Kendisi eğlenceyi seven bir karakterdir. Aynı zamanda kısa boylu ve tombul bir yapısı olduğundan sevimli bir karakterdir.

KEVIN

Kevin Minyon karakteri diğer karakterlere göre farklı özelliklere sahiptir. Örneğin Kevin diğer Minyonlara göre akıllıca hareket eder. Bunun yanında kendisinin düşünceli bir karakter olduğunu da söyleyebiliriz. Yemek yapmayı seven ve bu işte başarılı olan bir karakterdir.

STUART

Minyon karakterleri içerisinde tek gözlü biri var ise o da kesinlikle Stuart karakteridir. Kendisini tek gözlü olmasıyla tanıyabileceğimiz gibi başka özellikleri de vardır. Stuart'ın tam bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Komik, neşeli, eğlenceli bir oyuncu demek daha doğru olacaktır.