Mir ödeme sistemi nedir, hangi bankalarda var? Mir ödeme - kart sistemi ne işe yarıyor?

Bunun ardından Başkan Erdoğan'ın bugün kurmaylarını toplayarak arkadaşlarımla bir toplantı yapacağız şeklinde bir açıklaması oldu ABD'de.

Burada nihai kararı vereceğiz alternatifler ne olabilir şeklinde konuşacağız dedi ve bakanların kendi aralarında görüşmeler yaptığına da dikkat çekti.

MİR ÖDEME SİSTEMİ GÜNDEMDE

Aslında bu ödeme sisteminin Rusya ile bizim aramızda bir adım olduğunu söylemişti yaptığı açıklamasında. Bugün bu konunun özellikle gündeme gelmesi ve Erdoğan'ın kurmaylarıyla birlikte bu konuyu konuşması ve alternatiflerin düşünülmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor.

Şu anda 3 kamu bankası bu uygulamayı kullanmaya devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CUMA SONRASI AÇIKLAMA

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız." ifadelerini kullandı.