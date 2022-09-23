Mir ödeme sistemi nedir, hangi bankalarda var? Mir ödeme - kart sistemi ne işe yarıyor?

Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemi Mir, bugün ülke gündeminde yer alan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada bugün ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştireceği toplantıda "Mir kart alternatiflerinin üzerinde duracağız" ifadelerini kullandı. Peki, Mir ödeme sistemi nedir, hangi bankalarda var? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle Türkiye'ye geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77.'nci toplantısına katılmıştı. ABD'de düzenlenen yoğun bir programın ardından dün Türkiye'ye geldi. Bugün de İstanbul'da.
Resmi bir programı gözükmüyor ama kendisinin yapmış olduğu açıklamalardan bugün için önemli bir toplantıya işaret ettiğini görüyoruz.
İKİ ÖZEL BANKA KULLANMAYI ASKIYA ALDI
Rusya'nın kullanmış olduğu Mir isimli bir ödeme sistemi var işte bu ödeme sistemiyle ilgili geçtiğimiz hafta ABD hazinesinden bir yaptırım açıklaması gelmişti. Bu uygulamayı kullanan bankalara kurumlara yaptırım uygulanacağı söylenmişti ve bunun ardından da Türkiye'deki iki özel banka bu uygulamayı kullanmayı askıya almıştı.
Bunun ardından Başkan Erdoğan'ın bugün kurmaylarını toplayarak arkadaşlarımla bir toplantı yapacağız şeklinde bir açıklaması oldu ABD'de.
Burada nihai kararı vereceğiz alternatifler ne olabilir şeklinde konuşacağız dedi ve bakanların kendi aralarında görüşmeler yaptığına da dikkat çekti.
MİR ÖDEME SİSTEMİ GÜNDEMDE
Aslında bu ödeme sisteminin Rusya ile bizim aramızda bir adım olduğunu söylemişti yaptığı açıklamasında. Bugün bu konunun özellikle gündeme gelmesi ve Erdoğan'ın kurmaylarıyla birlikte bu konuyu konuşması ve alternatiflerin düşünülmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor.
Şu anda 3 kamu bankası bu uygulamayı kullanmaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CUMA SONRASI AÇIKLAMA
Konuyla ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunların üzerinde duracağız." ifadelerini kullandı.
Peki Mir sistemi nedir? Mir sistemi hangi ülkelerde kullanılıyor? Türkiye'de hangi bankalar Mir sistemine dahil? Detayları A Para muhabiri Ahmet tunahan Şimşek anlattı.
Türk iş dünyasına yönelik yaptırım tehditlerini sürdüren ABD, Rusya'nın milli kart markası Mir logolu kartları kullandıran 5 tane Türk bankasını hedef aldı. Niçin hedef aldı? Aslında Mir kart sisteminin ne olduğunu anlattığımızda bu soruyu da cevaplamış olacağız.
Öncelikle Mir Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan bir ödeme sistemi ve VISA, Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rus alternatifi diyebiliriz. Mir sistemi için birçok Türk bankası da 2019 Mayıs ayından beri bu kartların kullanımına Türkiye'de izin veriyor.
Hangi bankalar bunlar? İlk olarak Ziraat Bankası bu uygulamayı başlatıyor. Ardından Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası ve Denizbank da Mir logolu kartları kullandıramaya başlayan bankalardan.
MİR KART SAHİPLERİ HANGİ İŞLEMLERİ YAPABİLİYOR?
Müşteriler Türkiye'deki anlaşmalı bankalardan para çekebiliyorlar
Kart sahipleri pos cihazı üzerinden kartla ödeme yapabiliyorlar
Nakit işlemlerde TL-Ruble dönüşümü aslına göre yapılıyor
Kart sahipleri Dolar ve Euro ile işlem yapamıyor
Rusya Merkez Bankası Mir kartlarının kabul edildiği ülke sayısını 2025'te 20'ye 2030'da da 35'e çıkarmayı hedefliyor.