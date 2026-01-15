Miraç Kandili Namazı Kılınışı: Rekat Sayısı, Okunacak Dualar ve Miraç Kandili Namazının Detaylı Adımları

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?

Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazın her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.

Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.

Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.