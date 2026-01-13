Haberler Yaşam Haberleri Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:37

Manevi iklimin derinden hissedildiği Miraç Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Allah’ın huzuruna yükselişini simgeleyen bu mübarek gece, İslam dünyasında dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Üç aylar içinde yer alan Miraç gecesi, taşıdığı anlam ve faziletlerle büyük önem arz ediyor.Bu özel gecenin hangi tarihe denk geldiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Diyanet takvimine göre 2026 yılı kandil günleri…

2026 Miraç Kandili, manevi değeri en yüksek kandil geceleri arasında yer alıyor. İnanca göre Miraç hadisesi, Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce, Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşti. Bu müstesna gece, her yıl olduğu gibi 2026'da da Müslümanlar tarafından dualar, ibadetler ve manevi hazırlıklarla idrak edilecek.Kalpleri arındırma, affa yönelme ve maneviyata daha da yakınlaşma fırsatı sunan Miraç Kandili'nin tarihi ise merak ediliyor.

2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE?

Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hz. Muhammed'in bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.

Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.

2026 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Mevlit Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

