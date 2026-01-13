Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili tarihi

2026 Miraç Kandili, manevi değeri en yüksek kandil geceleri arasında yer alıyor. İnanca göre Miraç hadisesi, Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce, Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşti. Bu müstesna gece, her yıl olduğu gibi 2026'da da Müslümanlar tarafından dualar, ibadetler ve manevi hazırlıklarla idrak edilecek.Kalpleri arındırma, affa yönelme ve maneviyata daha da yakınlaşma fırsatı sunan Miraç Kandili'nin tarihi ise merak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hz. Muhammed'in bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.
Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.
Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.