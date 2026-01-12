Haberler Yaşam Haberleri Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Dini Günler Takvimi ile Miraç Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:19

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Dini Günler Takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Dini Günler Takvimi ile bu yıl kandillerin hangi tarihlerde idrak edileceği belli oldu. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mi’rac hadisesinin gerçekleştiği bu geceyle ilgili olarak Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek sorusu yanıt arıyor. İşte 2026 Miraç Kandili tarihi.

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Dini Günler Takvimi ile Miraç Kandili tarihi
  • ABONE OL

Hicri takvime göre belirlenen dini günlerin tarihi, günümüzde kullandığımız miladi takvime göre her sene farklılık gösteriyor. Hal böyle olunca her yıl Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek soruları araştırma konusu oluyor. İşte 2026 Miraç Kandili tarihi ve merak edilenlerin yanıtı;

Miraç Kandili Nedir?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın daveti üzerine gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği mucizevi yolculuğun yıl dönümüdür. Bu yolculuk, Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde gerçekleşmiştir.

Bu gece, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

2026 Miraç Kandili Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Takvime göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Miraç Kandili'nin Anlamı ve Önemi

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Dini Günler Takvimi ile Miraç Kandili tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz