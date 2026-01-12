Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Dini Günler Takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Hicri takvime göre belirlenen dini günlerin tarihi, günümüzde kullandığımız miladi takvime göre her sene farklılık gösteriyor. Hal böyle olunca her yıl Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek soruları araştırma konusu oluyor. İşte 2026 Miraç Kandili tarihi ve merak edilenlerin yanıtı;
Miraç Kandili Nedir?
Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın daveti üzerine gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği mucizevi yolculuğun yıl dönümüdür. Bu yolculuk, Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde gerçekleşmiştir.
Bu gece, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.
Miraç Kandili'nin Anlamı ve Önemi
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.