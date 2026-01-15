Miraç Kandili yurtta dualarla idrak edildi!





ESKİŞEHİR



Eskişehir'de Miraç Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Camilerde verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.



ÇANAKKALE



Çanakkale'de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi. Kent merkezi ve Ayvacık'taki Fatih Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi. Programlara katılanlara cami çıkışında lokum, kek ve gül suyu ikramında bulunuldu.



KÜTAHYA



Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurdu. Kütahya Müftülüğünce kandil dolayısıyla camilerde program düzenledi. Kentin tarihi camilerinden olan Yeşil Cami'ye gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.



BİLECİK



Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Bilecik İl Müftülüğünce başta Kayıboyu ve Orhangazi Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi. Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükselişini ifade eden, iman hakikatlerinin bizzat yaşanarak tecelli ettiği eşsiz bir mucize olduğunu belirterek, "Miraç, Peygamber efendimizin şahsında tevhid, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlere açılan bir yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ilahi bir yolculuktur." dedi. Daha sonra namaz kılınıp dualar edildi. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

MUŞ

Muş'ta Miraç Kandili, başta İmam Şafi Camii olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde düzenlenen programlarla dualar ve ibadetler eşliğinde idrak edildi. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İmam Şafi Camii'nde düzenlenen özel programa çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi dolduran cemaat, Miraç'ın anlam ve önemine ilişkin verilen vaazları dinledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve eller semaya açılarak dualar edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu gecede vatandaşlar hep birlikte ibadet etti. Miraç Kandili programı, yapılan duaların ardından sona ererken, vatandaşlar mübarek gecenin huzur ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.