Miraç Kandili yurtta dualarla idrak edildi!

Recep ayının 27'nci gecesi ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın (C.C) huzuruna yükseldiği maneviyatı yüksek olan gecede yurdun her noktasında vatandaşlar camilere akın etti. Mübarek günde ellerini semaya çeviren vatandaşlar ellerini semaya çevirerek dualar etti.
İSTANBUL
Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eyüpsultan, Fatih, Taksim, Büyük Çamlıca ve Süleymaniye camilerinde düzenlenen Miraç Kandili programlarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda kişi, camilerde saf tutup namaz kıldı, dua etti. Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camisi'ne gelen vatandaşlar dua edip namaz kılarken, program kapsamında camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi. Sultanahmet Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda, imam Metin Çakar verdiği vaazda Miraç gecesinin önemini anlattı, ardından dualar edildi. Fatih Camisi imamı Galip Usta ise vaazında, Allah'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni özgürlüğüne kavuşturduğu gibi Mescid-i Aksa'yı da özgürlüğüne kavuşturmayı nasip etmesi için dualarda yer verilmesini istedi. Eyüp Sultan Camisi'nde de vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Ayrıca, kentteki birçok camide de kandil dolayısıyla mevlit okundu, dualar edildi. Cami çıkışlarında vatandaşlara lokma, lokum ve sahlep ikram edildi.
BOLU
Miraç Kandili dolayısıyla Bolu'da vatandaşlar camilere akın etti. Kent genelindeki camilerde kandil programları düzenlenirken, ana program Yıldırım Beyazıt Camii'nde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da katıldı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gecenin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Şahinbey Millet Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlara, kandil dolayısıyla günün anlam ve önemi anlatıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
MALATYA
Malatya'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla Karagözlüler Camisi'nde Miraç Kandili, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programıyla idrak edildi. Darende ilçesinde de Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program kapsamında Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi.
ŞANLIURFA
"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu. Vatandaşlar camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından Abdülhamid Han Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua edildi. Kandil programının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.
ADIYAMAN
Adıyaman İl Müftülüğünce Meydan Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Programın ardından Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara salep ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.
KİLİS
Kilis'te akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz sonrası verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
VAN
Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler dolup taştı. Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Yeni Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Kandil programında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Miraç gecesinin öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti.
EDİRNE
Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Miraç Kandili ve üç ayların öneminden bahsetti. Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca da lokma ikram edildi.
KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Namazdan sonra İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu. Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda vatandaşlar dua etti. İl Vaizi Ahmet Talha Hacıahmetoğlu tarafından "Miraç Kandili" konulu vaaz verildi. Vaazın ardından yatsı namazı kılındı. Program sonunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi. Programa, Vali Uğur Turan da katıldı.
KONYA
Konya'da Miraç Kandili dolayısıyla Aziziye Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dışında seccadelerini açarak namazlarını kıldı. Çıkışta cemaate, Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan kandil simidi ve ballı süt ikram edildi.
AKSARAY
Aksaray'da da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Selçuklu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti. Öte yandan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü namaz öncesinde vatandaşlara salep ikramı yaptı.
KARAMAN
Karaman İl Müftülüğünce Aktekke Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi. Aktekke Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk havaya rağmen namazını cami avlusunda kıldı. Programın ardından, Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.
BURSA
İslam aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili dolayısıyla Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami, Emirsultan Cami ve Yeşil Cami olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dualar etti. Yatsı namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve lokum ikram edildi.
BALIKESİR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Miraç Kandili, Hz. Ebubekir Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi. Akşam namazının ardından camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Programda, mevlit ve ilahiler okundu, ilçe müftülüğü görevlilerince verilen vaazda gecenin önemine değinilerek dualar edildi. Yatsı namazının ardından sona eren programda, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Miraç Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Camilerde verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi. Kent merkezi ve Ayvacık'taki Fatih Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi. Programlara katılanlara cami çıkışında lokum, kek ve gül suyu ikramında bulunuldu.
KÜTAHYA
Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurdu. Kütahya Müftülüğünce kandil dolayısıyla camilerde program düzenledi. Kentin tarihi camilerinden olan Yeşil Cami'ye gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.
BİLECİK
Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Bilecik İl Müftülüğünce başta Kayıboyu ve Orhangazi Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi. Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükselişini ifade eden, iman hakikatlerinin bizzat yaşanarak tecelli ettiği eşsiz bir mucize olduğunu belirterek, "Miraç, Peygamber efendimizin şahsında tevhid, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlere açılan bir yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ilahi bir yolculuktur." dedi. Daha sonra namaz kılınıp dualar edildi. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.
MUŞ
Muş'ta Miraç Kandili, başta İmam Şafi Camii olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde düzenlenen programlarla dualar ve ibadetler eşliğinde idrak edildi. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İmam Şafi Camii'nde düzenlenen özel programa çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi dolduran cemaat, Miraç'ın anlam ve önemine ilişkin verilen vaazları dinledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve eller semaya açılarak dualar edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu gecede vatandaşlar hep birlikte ibadet etti. Miraç Kandili programı, yapılan duaların ardından sona ererken, vatandaşlar mübarek gecenin huzur ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.