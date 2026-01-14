Miraç Kandili’nde yapılabilecek ibadetler ve çekilebilecek zikirler: Bu gece hangi tesbih ve zikirler yapılır?

Miraç Kandili vesilesiyle vatandaşlar, kandil gecesi yapılacak ibadetleri, tesbih ve zikirleri araştırıyor. Bu yıl Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği kutsal yolculuğu anmak için bu gecede namaz kılmak, dua etmek, Kur'an okumak ve tesbih çekmek sünnet sayılıyor. İşte Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler ve çekilebilecek zikirler…
MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ
Namazların ardından yapılan tesbih ve dualar, namaza dahil olmasa da faziletli ibadetler arasında sayılır ve yapılması müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de namazlardan sonra Allah'a üç kez istiğfar eder ve şöyle derdi:
"Allah'ım, selam sensin; selamet yalnızca Senden gelir. Mübareksin, ey Celal ve İkram Sahibi!"
Bu gecede Kur'an okumak, salavat getirmek ve tesbih çekmek de manevi değer taşır.
Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir ve eller semaya açılarak dualar edilir. Kadir gecesi gibi mübarek sayılan bu gecede edilen duaların kabulü büyüktür. Bu nedenle, kandilde okunacak tesbih ve zikirler büyük önem taşır.
Miraç Kandili'nde önerilen bazı zikirler şunlardır:
Nafile namazdan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" zikrini çekmek, 100 defa istiğfar ve 100 defa salavat okumak da faziletli ibadetler arasındadır. Bu uygulamalar, Miraç Kandili'nin manevi değerini artırır.
Kandil gecesi, bol bol zikir ve dua ile geçirilmelidir. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "En faziletli zikir 'Lâ ilâhe illallah', en faziletli dua ise 'Elhamdülillâh'tır." (İbn Mâce, Edeb, 55)
Bu gecede, Allah'ı tesbih ederek noksan sıfatlardan tenzih etmek, hamdi sadece Allah'a has kılmak, Allah'tan başka ilâh olmadığını söylemek ve Allah'ın büyüklüğünü zikretmek önemlidir. Ardından 100 kez istiğfar edilmeli ve 100 kez Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) salât ve selâm getirilmelidir.
Salât-u selâm, kısa olarak "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahu aleyhi ve sellem" şeklinde olabileceği gibi, daha kapsamlı olarak "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" şeklinde de getirilebilir. Bu uygulamaların ardından gönülden edilen dualar kabul için okunabilir.