Miraç Kandili’nde yapılabilecek ibadetler ve çekilebilecek zikirler: Bu gece hangi tesbih ve zikirler yapılır?

MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Namazların ardından yapılan tesbih ve dualar, namaza dahil olmasa da faziletli ibadetler arasında sayılır ve yapılması müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de namazlardan sonra Allah'a üç kez istiğfar eder ve şöyle derdi:

"Allah'ım, selam sensin; selamet yalnızca Senden gelir. Mübareksin, ey Celal ve İkram Sahibi!"

Bu gecede Kur'an okumak, salavat getirmek ve tesbih çekmek de manevi değer taşır.