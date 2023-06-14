Miraç şırıngalı çikolatadan ölmüştü: 5 sanık hakkında flaş gelişme!

AİLESİ UZLAŞTIKLARINI BELİRTTİ

Mahkeme heyeti, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 5 sanık hakkında, standart dışı çikolatayı üretip piyasaya süren firma yetkililerinin, gıda kanununun ilgili maddelerine göre birinci derecede sorumlulukları dikkate alındığında, Miraç'ın ölümünde asli kusurlu olduklarını belirterek, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçunu işlediklerine kanaat getirdi. Firma sahipleri, olaylar gerçekleşene kadar piyasaya yaklaşık 11 milyon ürün dağıttıklarını ve ardından toplattıklarını belirterek, ailenin zararını karşılamak istediklerini söyledi. Mahkeme, 5 sanığı 'Taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından 2'şer yıl hapisle cezalandırdı. Daha sonra cezayı 'iyi hal'den 1 yıl 8'er aya indirerek, sanıkların bu cezalarını da 5 yıl süreyle erteledi. Miraç Umut Bilgin'in ailesi de konuyla ilgili, firma sahipleriyle uzlaştıklarını ve konuşmak istemediklerini söyledi.