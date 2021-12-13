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Giriş Tarihi: 13.12.2021 18:49

Miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeş katili oldu! Ablasını öldüren şahıs tutuklandı

DHA
Miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeş katili oldu! Ablasını öldüren şahıs tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Gülderen Çelik ile kardeşi Kutlay Çelik arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönerken, Kutlay Çelik ablası Gülderen Çelik'i öldürdü. Katil kardeş elindeki silahla ablasının cansız bedeni başında beklerken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Katil kardeş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Kars'tan 4-5 ay önce Antalya'ya gelip bir oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

BABA TÜM MAL VARLIĞINI ÖLEN GÜLDEREN ÇELİK'E BIRAKMIŞ


Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi.

KATİL KARDEŞ TUTUKLANDI

Çelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kutlay Çelik, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çelik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeş katili oldu! Ablasını öldüren şahıs tutuklandı
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