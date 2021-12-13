Miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeş katili oldu! Ablasını öldüren şahıs tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Kars'tan 4-5 ay önce Antalya'ya gelip bir oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.