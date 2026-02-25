Enişte, cinayeti itiraf etti

Manisa'da 2009'dan bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu (34) ile ilgili yürütülen soruşturmada anne Münevver K. (60), 1 Ekim 2025'te kızı Ebru Koyuncu için kayıp başvurusu yaptı. Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk K. ile 3 yıl süren yasak ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin çalışması, tanık beyanları ve saha çalışmaları sonucu Ebru Koyuncu'nun ablası F.K., eski eniştesi Ufuk K. ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik makul şüphe oluştu.

Kars'ta bulunan F.K., İzmir'de bulunan Ufuk K. ve M.K. ile Manisa'da bulunan A.K. gözaltına alındı. Sorguda Ufuk K., Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü itiraf ederek, cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bir bahçede Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Ele geçirilen kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler F.K., Ufuk K., M.K. ve A.K.'nin gözaltındaki işlemleri sürüyor.