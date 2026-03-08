Miras cinayetinde ailesini katleden caniye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl ekim ayında Torbalı'ya bağlı Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, çilingirle eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. İlk kontrollerde hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünüldü.

CİNAYETE ÖZEL EKİP KURULDU

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayı aydınlatmak özel bir ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri, Mehmet Avcı'nın vücudunun duruş şekli ve tabancanın yerdeki pozisyonundan şüphelendi. Uzman ekipler, aile bireylerinin tüm irtibatlarını mercek altına aldı. Ailenin küçük oğlu Mert Avcı'nın durumu şüpheli bulundu. Avcı'nın İzmir merkezde eşiyle beraber yaşadığı ev, yine İzmir merkezde aralıkla kaldığı diğer evler ile aile bireylerine ait kullanımında olan tüm araçlarda teknik çalışma yapılarak deliller toplandı. Ayrıca olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin da silindiği tespit edildi.

CİNAYETLERİ ÇİFTİN KÜÇÜK OĞLU İŞLEMİŞ

Cinayet büro dedektifleri, çalışmalarını detaylandırarak merkez ve ilçelerde 20'ye yakın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 60'a yakın güvenlik kamera kaydındaki toplam 1200 saati aşkın görüntüyü inceledi. Titizlikle toplanan tüm deliller, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Kriminal Bölge Başkanlığı'nca oluşturulan ekiple incelendi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı (31) tarafından işlendiği belirledi.

KOMŞUNUN DUYDUĞU SESLE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca olayın yaşandığı apartmanda yaşayan tüm komşular sorgulandı. Yan komşunun şiddetli bir ses duyduğu, bu sesten şüphelendiği söylemesi ile burada yoğunlaşıldı. Sesin duyulduğu zaman aralığı, komşunun o sırada bebeğine izlettiği videonun saatinden tespit edildi. Öte yandan bu zaman diliminde kameralar incelendiğinde, şüpheli Mert Avcı'nın saat 12.00'de otomobille eve gelip, binaya yürüdüğünü belirledi. Şüphelinin saat 14.50'de ise evden ayrıldığı da yine kameralardan tespit edildi. Şüphelinin eve giderek önce evde tek bulunan annesini bir odada, sonra eve çağırdığı babasını farklı bir odada ve son olarak eve gelen ağabeyini evin salonunda öldürdüğü belirlendi. Ardından şüphelinin, ağabeyinin bu olayı gerçekleştirdiği ve intihar ettiği izlenimini vermek amacıyla ağabeyinin bulunduğu odayı düzenleyerek çıktığı tespit edildi.

TABANCAYI PAMUKLA SİLMİŞ

Şüpheli Mert Avcı'nın ailesinin evine giderken bir tuhafiye ve eczaneden aldığı malzemeleri gelişigüzel değil kendi istediğine göre seçtiği, parmak izini kapatacak şekilde uçları kapalı örgü siyah renkli kışlık eldiven istediği, eczaneden ise normal ebatlardaki makyaj pamuklarından daha büyük ebatlarda bir makyaj pamuğu istediği ve böylece satın aldığı malzemelerin özelliklerindeki seçiciliğinin suça konu eylemde kullanma amacı ile örtüştüğünün değerlendirildi. Yapılan kriminal incelemelerde maktül Mehmet Avcı'ya ait cesedin yanına konumlandırılan tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, toplam yedi adet fişek ve üç adet 9 mm kovan üzerinde parmak izi incelemeleri yapıldı. Tabanca üzerinde intihar ettiği iddia edilen Mehmet'e ait ize rastlanmadı. Şüpheli Mert Avcı'nın önceden satın aldığı pamuk yardımıyla tabanca üzerindeki vücut izlerini sildiği, bu yönde yapılan incelemelerde ise tabancanın tetik tertibatı üzerinde beyaz renkli lif kalıntısı tespit edildi.

TİŞÖRTÜNDE ATIŞ ARTIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporunda şüpheli Mert Avcı'nın olay yerine gittiği ve ayrıldığı zaman da üzerinde olan koyu gri renkli tişört üzerinde yapılan kimyasal incelemede, tişörtün sağ ve sol bölgelerinden atış artığı transfer kitleri ile alınan svaplardan sağ bölge svabı üzerinde atış artıkları tespit edildi. Şüpheli beyanında gündelik yaşantısında hangi elini kullandığına ilişkin sorulan soruya "sağ elimi kullanırım" şeklinde cevap verdi ve bu durum atış artıklarının sağ bölgede çıkmış olması ile örtüştü.

TEK MİRASÇI OLMAK İSTEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Mert Avcı'nın ailesine ve eşine maddi durumu ve borçları ile ilgili sıklıkla yalan söylediği, düzenli bir gelir sağlayacak mesleği veya mal varlığının bulunmadığı ortaya çıktı. Maddi sorunlarının bulunduğu ve daha önceki borçları dolayısıyla annesine ait taşınmazların satılmasına neden olduğu ve olay tarihinden önce de eşiyle aynı nedenlerle yaşadığı tartışma üzerine anne, baba ve abisini öldürüp, eylemi abisi Mehmet Avcı'nın gerçekleştirdiği ve sonrasında intihar ettiği izlenimi vererek geriye kalacak mallara tek başına mirasçı olmak için plan yaptığı tespit edildi.

'TABANCA SESİ NASIL BASTIRILIR' ARAMASI

Şüpheli Mert Avcı önce olay yerinde ele geçirilen kuru sıkı kayıt dışı silahı temin etti. Eylem esnasında ve sonrasında delileri yok etmek için kullanmak üzere pamuk, kolonya ve eldiven satın aldı. Öte yandan Avcı'nın tabanca sesini bastırmak amacıyla internette araştırma yaptığı da tespit edildi. Katil Avcı'nın ailesini katlettikten sonra olay yerinden ayrılarak ailesine ulaşamadığını beyan edip birçok kişiyi arayarak olay yerine gitmelerini sağladığı ortaya çıktı. Olaydan sonra yanında bulunan kayınbiraderine ağabeyi Mehmet'e "ben araç kullanıyorum abime mesaj at" şeklinde mesaj atması gerektiğini söylediği ve bu şekilde olayı ihbar eden kişi olarak şüphelerin üzerine çekilmesinin önüne geçmeyi amaçladığı belirlendi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Avcı'nın 'tasarlayarak üstsoya ve kadına karşı kasten öldürme', 'tasarlayarak ve üstsoya karşı kasten öldürme', 'tasarlayarak ve kardeşe karşı kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve yasak silah ve fişekleri kullanması sebebiyle de 3 yıla kadar hapsi istendi.