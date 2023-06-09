Miras kalan 80 bin euro’yu depremzedelere bağışladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çiftçilikle uğraşan Muhammet Atik, 40 yakını ile birlikte kendisine kalan mirası çözmek için 10 yıldır uğraşıyordu. Bu sürede mirasçı sayısı 90 kişiye çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda yakınlarını ikna eden Atik, miras kalan 2 arsayı 108 bin euro'ya sattı. Yaptığı masrafları düşen Atik, geriye kalan 80 bin euro'yu AFAD üzerinden depremzedelere verilmek üzere Ziraat Bankası'na yatırdı. Atik, "Nenemden, dedemden kalan mirastı. Bunu müjde diye depremzedelere gönderiyorum" dedi. İHA