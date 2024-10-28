Miras kavgası can aldı: Amca öldü, yeğen yaralı

Şehitkamil ilçesinin Atabek köyünde Mehmet Seçkin (35) ile adaşı olan yeğeni Mehmet Seçkin (30) arasında çıkan miras tartışması kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada amca ve yeğen yaralandı.

Yaralı Mehmet Seçkin

Ensesine isabet eden mermiyle ağır yaralanan amca Mehmet Seçkin bir otomobil ile şehre doğru getirilirken, köye giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yolda ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Seçkin hastanede yaşamını yitirdi. Köye giden başka bir ambulans da yeğen Mehmet Seçkin'i hastaneye kaldırdı. Cinayet üzerine jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.