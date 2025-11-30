Miras kavgası mahkemeye taşındı

Konya'da işadamı S.K.'nın ölümünün ardından mal varlıklarının tespiti için açılan tereke davası, S.K.'nın oğlu ve damadı arasında farklı boyuta ulaştı. Karar zaptını sosyal medyada hakaret içerikli sözlerle paylaşan damat S.C. (48) hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya'da yaşayan işadamı S.K., Eylül 2023'te yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. S.K'nın vasiyetnamesinin olmaması üzerine mirasçılar S.K.'ya ait mal varlıklarının belirlenmesi için dava açtı. S.K.'nın kızı Ü.C.'nin eşi S.C., Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını bazı sosyal medya hesaplarında hakaret içerikli sözlerle paylaştı. Bunun üzerine S.K.'nın oğlu A.K. (41), eniştesi hakkında suç duyurusunda bulunarak "S.C. kendisine yüksek paralar verileceğini hayal ederek talepte bulunmaya başladı.

Çok sayıda üyesi bulunan sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda hisselerin ve şirketin makinelerinin ikinci el olarak satışa çıkarılacağı, şirkete kayyum tayin edileceği gibi asılsız paylaşımlar yaptı. Gizli dava dilekçelerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. İsmim, kimlik numaram herkes tarafından öğrenildi. Kişisel verilerime izin olmadan alenen müdahale edip ifşa etti" dedi. S.C. ise ifadesinde, "A.K. ile aramızdaki miras hak yemeden dolayı gerginliğimiz mevcut. Şirketi karalama gibi bir durumum kesinlikle olamaz. Yasal süreç dahilinde zaman içerisinde eşim ve kardeşi hisselerini satacaklar" dedi. S.C. hakkında 'hakaret' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sürdüğü belirtildi.