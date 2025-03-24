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Giriş Tarihi: 24.3.2025 17:45 Son Güncelleme: 24.3.2025 18:22

Miras kavgasında ağabeyi tarafından öldürüldü

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey ve eşi gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Miras kavgasında ağabeyi tarafından öldürüldü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde çiftçi Yunus Yıkık (42), miras yüzünden tartıştığı ağabeyi A.Y. (44) tarafından bıçak ve tabancayla öldürüldü. A.Y. ile olay sırasında yanında bulunan eşi S.Y. (39) jandarma tarafından gözaltına alındı.

BIÇAK VE TABANCA

Olay, ilçenin Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan çiftçi Yunus Yıkık, ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile tarlada buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti. Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı.

AĞABEY İLE EŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Yıkık'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Miras kavgasında ağabeyi tarafından öldürüldü
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