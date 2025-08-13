Miras yüzünden yeğenini darp eden  dayı: “Tehdit edercesine başını salladı”

Adana'da "Kadına miras yok" diyerek yeğeni Mehmet Alpaltun'u (38) beyzbol sopasıyla öldüresiye darp eden dayı Mehmet Alpaltun (55) ile olaya karışan diğer 2 dayı polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde; "Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp, sokakta bulduğum sopayla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenilen şüpheli Mehmet Alpaltun kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bir uyuşturucu bağımlısının sözüyle ailemizi kötülüyorsunuz. Miras annesinin hakkı" diye tepki gösterdi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mehmet Alpaltun, tutuklandı.

KADINLARI MİRASTA HAKKI YOK

Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Zeynep Alpaltun'un (58), babası Hasan Alpaltun (85) 2016 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Alpaltun'dan miras kalan Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlası nedeniyle anlaşmazlığa düşen 9 çocuğu arasında husumet başladı. Alpaltun'un 6 erkek çocuğu, kadınların mirasta haklarının olmadığını belirterek tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşleri Mehmet Alpaltun'un çağırmasıyla notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalıştığını fark eden Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken işi bozunca dayılarıyla tartıştı.

BEYZBOL SOPALI SALDIRI KAMERADA

Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, 9 Ağustos sabahı işe gitmek için evinden çıkıp, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen dayısı Mehmet Alpaltun, Alpaltun'un başına beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığı darbeyle bilincini yitiren Alpaltun, yere yığıldı. Dayısı ise yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle dayı Alpaltun olay yerinden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞINA 15 DİKİŞ ATILDI

Olayı haber alıp, durağa gelen ailesi, Alpaltun'u otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Bir süredir dayısının tehditlerine maruz kaldığını belirten Alpaltun, "Rızamızın olmadığını söylediğimde dayılarım, 'Doğu adetinde kadına miras yok' dedi. İşe giderken arkamdan sopayla vurup, beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Böyle vicdan olmaz" diye konuştu.

BAŞINI SALLAYIP TEHDİT ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mehmet Alpaltun (55) ile diğer dayılar O.A. (65) ve R.A.'yı (73) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Mehmet Alpaltun, ifadesinde, "Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp, sokakta bulduğum sopayla vurdum. Pişmanım" dedi.

MİRAS ANNESİNİN HAKKI

Sağlık kontrolünden geçirilen Alpaltun, gazetecilere, "Bir uyuşturucu bağımlısının sözüyle ailemizi kötülüyorsunuz. Miras annesinin hakkı" diyerek tepki gösterdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Alpaltun çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.