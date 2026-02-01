Mirasçıya 7 milyonluk ölüm tehdidi! "Ya arsayı verirsin ya da..."

Bayram'ın iddiasına göre müteahhit, anlaşmazlık büyüyünce kaymakamlığa gitti ve şikayetçi oldu. Ancak sonuç alamayınca inşaat firmasının brandalarıyla otomotiv dükkanı olarak kullanılan arsanın çevresini kapattı. Bayram'ın iddiasına göre müteahhit arsaya masraf yaptığını öne sürerek "Ya arsayı verirsin ya da 7 milyon TL verirsin" diyerek baskı kurdu. Daha sonra Whatsapp üzerinden "Bu müteahhidin bize borcu var, artık alacaklı biziz. Molotof kokteyli atarız" denilerek farklı numaralardan 100'ün üzerinde tehdit aldığını dile getirdi. Bayram, kendileriyle irtibata geçen kişinin adının S.D. olduğunu, tehdit mesajlarında ise "tahsilat elemanı" gönderileceğinin söylendiğini öne sürdü.