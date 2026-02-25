Mirat-ı Nebevi sergisi açıldı

ESENLER Belediyesi, Ramazan-ı Şerif'e özel olarak hazırlanan "Mir'ât-ı Nebevi Sergisi"ni sanatseverlerle buluşturdu. Hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi, Ramazan'ın manevi iklimini, Peygamber Efendimiz'in (SAV) nurunu ve hatırasını bir ayna gibi gözler önüne seriyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, 31 Mart'a kadar kapılarını açık tutacak sergide hat, tezhip ve ebrudan oluşan 37 eser yer alıyor. Serginin açılış töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ramazan ayının insan hayatındaki derin anlamına dikkat çekti. Ramazan'ın insanı köklerinden geleceğe taşıyan, tefekkürü öğreten ve dirilişi hatırlatan bir zaman iklimi olduğunu ifade eden Göksu, Sezai Karakoç'un "İnsan tam ölümü düşünürken Ramazan'ın gelişiyle beraber direnişi ve dirilişi de öğretir" sözünü hatırlattı. "Mir'ât" kelimesinin yansıma anlamına geldiğini ifade eden Göksu, sergide yer alan eserlerin emeğin ve alın terinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Başkan Göksu, "Ramazan bir taraftan yuvamızı, bir taraftan okulumuzu, caddemizi ve sokağımızı kuşatır. Hasılı Ramazan, kainatta canlı emaresi gösteren her bir yaratılmışa ayrı bir ruhla hitap eder" dedi.

