Haberler Yaşam Haberleri Miray İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:24 Son Güncelleme: 15.11.2021 14:24

Miray İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?

Miray İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?

Anne ve baba adayları isim konusunda kararsız kalırken, bazı kriterlere ise oldukça önem veriyor. Kulağa hoş gelen ve telafuzu da güzel olan bir isim seçenler son olarak anlamını merak ediyor. Kız bebeği için gün sayan bireyler Miray ismi üzerinde durarak bu adın anlamını araştırıyor. Miray isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada akıllara geliyor. Peki, Miray isminin anlamı ne demek? Miray Kur’an’da geçiyor mu?

Kız isimleri arasında en çok dikkat çeken ve en fazla üzerinde durulan seçeneklerden birisidir. Yeni doğacak bebeğine isim arayan anne ve babalar Miray ismine dair ayrıntılı bilgileri ise merak etmektedir. Miray isminin anlamı öğrenerek seçim konusunda son kararı verecek bireyler doğru yerdeler. Miray isminin anlamı nedir sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. Türkiye'de en beğenilen popüler isimler arasında yer alan Miray isminin anlamı ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

MİRAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye nüfusunda kayıtlı olan Miray isminde binlerce kişi bulunmaktadır. Genellikle kızlar için tercih edilen bu isim erkekler için de kullanılır. Bu ismi evladına vermeden önce anlamını merak edenler ya da bu isme sahip olup henüz anlamını bilmeyen kişiler doğru yerdeler.

Farsça kökenli olan Miray, ay gibi ışık saçan anlamına sahiptir. Bir diğer anlamı olarak ayın ilk günleri için kullanılmaktadır. Özellikle son dönemde televizyon dizilerinde de sıkça kullanılması nedeniyle popüler hake gelen isimler arasında yer alır.

MİRAY İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Miray ismi Farsça kökenlidir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Arap toplumlarında kullanımı yok denecek kadar az olan bir isimdir. Türk toplumu başta olmak üzere İran toplumunda da kullanılmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplandı
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Miray İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA