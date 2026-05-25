Misafirliğe gitti canından oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Orhan Demirel (60), komşuları H.B. (56) ve kızı B.B.'nin (32) evine misafirliğe gitti. Evde bir süre vakit geçiren taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma sırasında Orhan Demirel, bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kanlar içinde kalan Orhan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KENDİNE ZARAR VERDİ

Jandarma ekipleri, ev sahibi H.B. ve kızı B.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.