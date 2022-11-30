Mısır Çarşısı Nerede? Yol Tarifi İle Mısır Çarşısı’na Nasıl Gidilir, Hangi Durakta ve Kaça Kadar Açık?

Mısır Çarşısı dünyaca ünlü kapalı pazarlardan biridir. Pazar kadar Mısır Çarşısı kapıları da ünlüdür. Peki Mısır Çarşısında neler var ve Mısır Çarşısı'ndan ne alınır? Birçok farklı ulaşım alternatifi bulunan Eminönü Mısır Çarşısı hangi durak merak edebilirsiniz. Ayrıca ziyaretinizden önce Mısır Çarşısı kaça kadar açık bilerek giderseniz alışverişinizi daha rahat yapabilirsiniz. Ziyaret etmeden önce Mısır Çarşısı nerede, Mısır Çarşısı'na nasıl gidilir araştırıyorsanız cevapları yazımızda!

Mısır Çarşısı Tarihi, Mısır Çarşısı Kapıları, Mısır Çarşısı'nda Neler Var?

Eminönü meydanının hemen yanında yer alan Mısır Çarşısı aynı zamanda Yeni Cami külliyesinin de önemi bir yapısıdır. 1660 yılında inşa edilen çarşı adını döneminde Hindistan ve uzak doğudan ticaret için gelen malların ve özellikle baharatların Osmanlılar döneminde Mısır Karavanı ile Mısır üzerinden buraya gelmesinden almıştır. Tahmis Kapısı (Balıkpazarı Kapısı), Haseki Kapısı (Bahçe Kapı), Çiçekpazarı Kapısı, Yenicami Kapısı, Tahtakale'ye açılan Ketenciler Kapısı ve Eminönü Kapısı olmak üzere toplam 6 kapı vardır.

Eminönü'nde yer alan Mısır Çarşısı, baharat tezgahlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi gösterdikleri bir baharat pazarıdır. Aynı zamanda Kapalıçarşı ile birlikte dünyanın en popüler kapalı pazarlarından birisidir. Özellikle İstanbul'a turist olarak gelen herkes Mısır Çarşısı'na uğrayarak binlerce çeşit baharat ve şifalı bitkiler ile birlikte lokum, şekerleme, kahve gibi hediyelik ürünler alıyorlar.

Mısır Çarşısı Nerede? Yol Tarifi İle Mısır Çarşısı'na Nasıl Gidilir?

Eminönü'nde yer alan Mısır Çarşısı her gün 09.00-21.00 (Pazar günleri 11:00:19:00) saatleri arasında açıktır. Resmi tatillerde kapalı olan çarşıya giriş ücretsizdir.

Mısır Çarşısı'na tramvay ve otobüs ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Mısır Çarşısı'na ulaşmak için Bağcılar- Kabataş tramvay hattına binerek Eminönü durağında inebilir, kısa bir yürüme mesafesinden sonra çarşıya ulaşabilirsiniz. Otobüs ile gitmek isterseniz 37 E Yıldıztabya-Eminönü, EM 1 ve EM 2 Eminönü- Kulaksız, 38 E Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Eminönü, 36 KE Karadeniz Mahallesi-Eminönü numaralı İETT otobüslerini kullanarak Mısır Çarşısı'na gidebilirsiniz.